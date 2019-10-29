Частная компания построит в Одессе детский сад за 80 миллионов гривень и подарит его городу

ООО "Камертон", которое реализует в Одессе украино-израильский инвестиционный проект UNITY TOWERS стоимостью 75 млн. долл., осуществит крупнейшую в современной истории города частную инвестицию в создание социального объекта.

Как сообщает компания, речь идет о создании детского садика на 200 детей, который разместится в возводимом жилищном комплексе на Гагаринском плато.

Будущий садик будет иметь площадь более 1700 кв. м. и займет два этажа. В нем будут предусмотрены административные помещения, помещения пищеблока, спортивный зал, зал для занятий с детьми и тому подобное.

Общий объем инвестиций в данный проект составит 80 млн. грн.

При этом в ООО "Камертон" подчеркнули, что будущий детский сад будет передан в коммунальную собственность Одесского городского совета. А значит будет не коммерческим, а коммунальным учреждением, которое будет служить в интересах всех жителей Гагаринского плато.

В компании также напомнили, что создание детского сада было изначально предусмотрено как обязательство ООО "Камертон" перед громадой. В частности, детский сад указан в перечне Градостростроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства №01-06 / 170 от 23.08.2018, выданных Управлением архитектуры и градостроительства Одесского горсовета, а также Экспертным отчетом №ЕК-0582 / 03-18 от 27 августа 2018р. о проектной документации по созданию UNITY TOWERS.

ООО "Камертон" неоднократно сообщало общественности о намерениях создать этот социальный объект, который сейчас уже имеет детальный проект.

Обращаем внимание, что заявления отдельных лиц о других характеристиках детского сада, о меньшей его площадь или возможности нахождения в нем меньшего количества детей являются сознательной ложью с целью дискредитации украино-израильского инвестиционного проекта.

Украино-израильский инвестиционный проект по строительству многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS реализуется в Одессе ООО "Камертон". Стоимость проекта - 75 млн. долл. Проектировщиком выступила компания "Мегалайн Проект", подрядчик - компания "Эйч Пи Групп".

Указанные компании уже на протяжении 25 лет реализует различные инвестиционные проекты по всей Украине.