Латвия подтвердила реабилитацию украинских моряков у себя

На встрече с Владимиром Зеленским президент Латвии подтвердил готовность гуманитарно помогать украинским военным.

Украинские моряки, освобожденные из российского плена, будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам переговоров с Президентом Латвии Егилсом Левитсом.

При этом лидер Латвийской Республики заявил о продолжении программы реабилитации украинских военных.

«Чрезвычайно важным для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей в результате войны на востоке Украины», – цитирует пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Напомним, президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс проводят встречу в официальной резиденции латвийского президента (Рижском замке).