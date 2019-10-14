В Харькове открыли памятник защитникам Украины (фото)
11:46, 14 октября 2019Общество
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Сегодня в Украине отмечаются День защитников Украины.
В Харькове открыли памятник защитникам Украины / фото Харьковская областная государственная администрация
В Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитников Украины.
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На майдане Защитников Украины официально открыли скульптурную композицию — куб с надписью «Герои не умирают» и 14 стел со словами из стихотворения Владимира Сосюры «Любите Украину», пишет МедиаПорт.
Куб с надписью «Герои не умирают» / фото kh.suspilne.media
14 октября в Украине отмечаются День защитников Украины, День украинского казачества, праздник Покровы Пресвятой Богородицы.
В мае 2016 года на площади Защитников Украины заложили капсулу и установили памятный знак на месте будущего строительства памятника.
Ночью памятник подсвечивается / фото Ivan Ponomarenko/Facebook
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