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В Харькове открыли памятник защитникам Украины (фото)

11:46, 14 октября 2019
Общество
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В Харькове открыли памятник защитникам Украины / фото Харьковская областная государственная администрация

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На майдане Защитников Украины официально открыли скульптурную композицию — куб с надписью «Герои не умирают» и 14 стел со словами из стихотворения Владимира Сосюры «Любите Украину», пишет МедиаПорт.

Куб с надписью «Герои не умирают» / фото kh.suspilne.media

14 октября в Украине отмечаются День защитников Украины, День украинского казачества, праздник Покровы Пресвятой Богородицы.

В мае 2016 года на площади Защитников Украины заложили капсулу и установили памятный знак на месте будущего строительства памятника.

Ночью памятник подсвечивается / фото Ivan Ponomarenko/Facebook

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Теги: #Харьков#День защитника Украиныпогода в Харькове