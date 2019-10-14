В Харькове открыли памятник защитникам Украины (фото)

Сегодня в Украине отмечаются День защитников Украины.

В Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитников Украины.

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На майдане Защитников Украины официально открыли скульптурную композицию — куб с надписью «Герои не умирают» и 14 стел со словами из стихотворения Владимира Сосюры «Любите Украину», пишет МедиаПорт.

14 октября в Украине отмечаются День защитников Украины, День украинского казачества, праздник Покровы Пресвятой Богородицы.

В мае 2016 года на площади Защитников Украины заложили капсулу и установили памятный знак на месте будущего строительства памятника.