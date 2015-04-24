Яценюк: Акции протеста шахтеров - это попытка дестабилизировать ситуацию в стране

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал в ходе рабочей поездки по Киевской области.

"Одной из причин акций протеста шахтеров является попытка дестабилизации ситуации в стране. Конечно, кто-то пытается дестабилизировать ситуацию, - сказал глава правительства. - Однако эти попытки обречены на поражение, если мы будем эффективно работать".

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Такой эффективной работой Яценюк назвал срочное проведение реформы угольной отрасли.

"Я оцениваю ситуацию в угольной отрасли как критическую. Без программы реформ исправить ситуацию будет невозможно... А шахтеры будут стоять вечно", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля возле Верховной Рады Украины проходил митинг шахтеров, которые требовали от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.

22 апреля около 500 шахтеров пикетировали Здание правительства в центре Киева, требуя развития угольной промышленности, незакрытия шахт, выплаты зарплат и других социальных выплат.