Восемь тысяч студентов из крымских вузов перевелись на материк

В целом по Крыму в вузы на материковую Украину перевелись почти восемь тысяч студентов, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

«По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в течение 2014-2015 лет из Автономной Республики Крым до высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации переведены 7977 студентов, из них на дневную форму - 4254», - сообщают в министерстве.

Читайте такжеВыпускникам из Макеевки выдали дипломы Ростовского государственного университета (фото)По информации ведомства, в Крыму до аннексии работало 36 учебных заведений I-IV уровней аккредитации, в которых обучалось свыше 38 тысяч студентов.

Ранее Кабмин Украины принял постановление, согласно которому для студентов из Крыма предусматриваются дополнительные бюджетные места в украинских вузах.