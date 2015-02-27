В Раде предлагают сформировать общегосударственную систему реабилитации участников АТО

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта (№2248) является народный депутат Семен Семенченко («Самопомич»).

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте пока не обнародованы.

Читайте такжеВ Сумах волонтеры передали реабилитационное оборудование для раненых

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Семенченко, цель предложенного им законопроекта – «создать правовую основу общегосударственной системы реабилитации участников боевых действий и антитеррористической операции, закрепить круг лиц, которым предоставляется такая реабилитация, определить полномочия органов государственной власти в проведении реабилитации, установить уровни и механизм проведения реабилитации».

Законопроектом предлагается закрепить перечень лиц, которым государство гарантирует предоставление реабилитации: участникам боевых действий и лицам, уволенным со службы в зоне проведения АТО, или тем, кто был отправлен в долгосрочный отпуск (на ротацию) по месту жительства.

Кроме того, в документе отмечается, что для оптимизации расходов и привлечения дополнительной базы для проведения реабилитации, Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции имеет право сотрудничать с общественными объединениями и волонтерскими движениями.

«Опыт всех без исключения вооруженных конфликтов показывает, что большинство человеческих потерь происходит не на поле боя, а в результате самоубийств, внутренних конфликтов. Даже по возвращении домой послевоенная социальная адаптация военнослужащего проходит с большими трудностями, а иногда вообще безуспешно. Принятие этого законопроекта поможет минимизировать уровень самоубийств и улучшить процесс реабилитации благодаря созданию системы реабилитации бойцов», - аргументирует Семенченко.

Как объясняет депутат, в случае поддержки законопроекта парламентом в Украине будет создана следующая система реабилитации для таких бойцов: после увольнения со службы в зоне АТО или отправления в долгосрочный отпуск Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции будет организовывать для участников АТО перед приездом домой осмотр в соответствующем центре реабилитации по месту его проживания (такие центры могут быть созданы на основе уже существующих центров социально-психологической реабилитации населения или с привлечением их материальной базы и специалистов). За отказ от прохождения осмотра в центре военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности (в соответствии со статьей 17 закона «Об охране труда»), отмечает Семенченко.

По его словам, именно центры реабилитации будут заниматься определением, какой вид и объем помощи должен получить военнослужащий, будут оформлять соответствующие документы военно-административного характера и документы на социальную и другую помощь.

Планируется, что центры будут состоять из обязательных подразделений – медицинского, психологического и административного.