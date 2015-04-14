На Хмельницкий налетела песчаная буря (видео)

Аномальное для Хмельницкого явление зафиксировали камеры наблюдения.

На видео видно, как сильный ветер едва не сносит людей и транспорт с моста. Явление происходило не более 5 минут.

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Песчаная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости (обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 4 км, но в ряде случаев может снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров).

Часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах.