Нацгвардейцы ко Дню независимости будут нести службу с сине-желтыми лентами на форме

Цель акции - выразить уважение к украинским государственным символам в праздничные дни.

Ко Дню Независимости бойцы Национальной гвардии Украины будут нести службу с сине-желтыми лентами.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

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«В праздничные дни с 23 по 26 августа гвардейцы будут выполнять все виды публичной службы что касается функций НГУ и участвовать в торжественных мероприятиях ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости Украины с сине-желтыми нагрудными лентами на военной форме», - говорится в сообщении.

Цель акции - выразить уважение к украинским государственным символам в праздничные дни, добавили в Нацгвардии.

Напомним, в Киеве ранее утвердили программу мероприятий, посвященную Дню Государственного флага и 28-й годовщине независимости Украины. Главные празднования состоятся на Софийской площади, Майдане Независимости 23 и 24 августа.