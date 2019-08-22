"Главными должны быть люди": в ВСУ объяснили цель Шествия достоинства на День Независимости без военной техники

Техники на Крещатике в этом году не будет с целью "сохранения финансового ресурса, чтобы не снизить боеспособность".

В Вооруженных силах Украины объяснили цель формата проведения в День Независимости на Крещатике Ходы достоинства без привлечения военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге на Майдане Независимости сказал генерал-лейтенант, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский.

Читайте такжеПолторак рассказал о премиях для военных ко Дню Независимости

"В мероприятиях по случаю 28-й годовщины Дня независимости Украины будут принимать участие военнослужащие всех видов и родов Вооруженных сил Украины. Сегодня состоится тренировка, а 24 августа примут участие лучшие военнослужащие, представители видов войск - это будут сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск", - сказал он.

Генерал-лейтенант напомнил, что формат проведения по сравнению с прошлыми годами изменился, и военная техника не будет привлекаться к участию в мероприятии. "Было принято решение с целью сохранения финансового ресурса, с целью сохранения техники, чтобы не снизить боеспособность, провести мероприятие в таком формате, который вы будете видеть. Это награждение, и это не военный парад, а это будет просто шествие", - отметил он.

Также в мероприятиях примут участие военнослужащие - участники боевых действий и герои Украины, воевавшие на Донбассе. "Они тоже будут представлять отдельное подразделение, сводное подразделение", - добавил Грунтковский.

Кроме того, по его убеждению, в формат проведения мероприятия ко Дню Независимости ежегодно надо вносить определенные изменения. "В событиях, которые будут происходить, вы увидите, что мы тоже показываем, что Вооруженные силы есть, что они защищают наше государство, и что лучшие представители представлены на Майдане Независимости", - заявил он.

При этом генерал-лейтенант поддерживает позицию, что люди, а не военная техника, должны быть главными на параде. "Государство, прежде всего, представляет народ, представляют конкретные люди", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада 24 августа состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. В шествии также примут участие президент Владимир Зеленский и руководство государства.