Выходные в августе 2019: сколько будем отдыхать на День Независимости Украины (календарь)

В августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий.

В этом году дата Дня Независимости Украины - 24 августа — приходится на нерабочий день, субботу. Поэтому мы получим дополнительный выходной в понедельник, 26-го числа.

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Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные — они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Кроме того, пятница 23 августа будет предпраздничной, поэтому нас ждет еще один сюрприз: рабочий день будет сокращен на один час.

Выходные в августе в Украине:

- 21 рабочий день;

- 9 положенных выходных – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;

- 23 августа – пятница, предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

- 24 августа — суббота, День Независимости Украины, выходной;

- 26 августа — государственный выходной в честь Дня Независимости (перенос с субботы).

Календарь выходных в августе

Как сообщал УНИАН, в Киеве утвердили программу мероприятий, посвященную Дню Государственного флага и 28-й годовщине независимости Украины.