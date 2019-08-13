Дело "янтарной" мафии: правоохранителями Житомирщины заинтересовалась прокуратура

12 августа Зеленский провел в Олевске совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.

После совещания в Олевске с участием президента Украины Владимира Зеленского прокуратура расследует факты возможного получения взяток должностными лицами правоохранительных органов Житомирщины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

«Прокуратурой Житомирской области, по результатам совещания президента Украины в городе Олевске, начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области», - сказано в сообщении.

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Там напомнили, что вчера, 12 августа во время рабочей поездки на Житомирщину президента Украины Владимира Зеленского под его председательством в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря. Речь идет об озвученной Зеленским информации о причастности служащих государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.

«Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности», - сказано в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что дело открыли с учетом информации, обнародованной вчера на совещании в Олевске, а также размещенной на официальном веб-сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Как сообщал УНИАН,12 августа президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Олевске резко раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря. Так, в частности, он призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский поручил изменить глав управлений СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и глав 9 районных отделов полиции в этих регионах.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения руководителей полиции в 9 районах Житомирской, Ривненскойи Волынской областей, будет рассмотрено на коллегии Министерства внутренних дел 20 августа, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в Ривне, видео которого распространено в Facebook на странице заместителя директора Департамента коммуникации ведомства Ольги Атамановой.