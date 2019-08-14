Впервые в Украине сервис онлайн-кредитования разыграет машину

В сервисе онлайн-кредитования MyCredit действует акция к 3-х летию компании “Рулим в лето”, главный приз которой - автомобиль Citroen C.

Впервые в Украине сервис онлайн-кредитования MyCredit разыграет новый Citroen C3 в рамках летней акции "Рулим в лето". Розыгрыш автомобиля пройдет 5 сентября 2019 года в прямом эфире на официальных страницах сервиса в социальных сетях. Автомобиль будет разыгран методом жеребьевки.

Претендовать на главный приз могут абсолютно все клиенты MyCredit, которые оформили займ в сервисе за период действия акции - с 01.06.2019 по 31.08.2019, и накопили минимум 50 баллов. Каждые 50 баллов - 1 шанс выиграть автомобиль Citroen C3. Постоянные клиенты MyCredit получили баллы за все время пользования сервисом, а новичков ждет приятный сюрприз - welcome-баллы, которые позволят честно конкурировать с постоянными клиентами. Таким образом, шанс выиграть машину есть у каждого.

В акции “Рулим в лето с MyCredit” предусмотрен открытый рейтинг участников: накопленные баллы можно увидеть в личном кабинете и отслеживать свою позицию в открытом рейтинге на сайте MyCredit.ua. Рейтинг обновляется каждые 24 часа и вы всегда можете узнать, сколько нужно набрать баллов для попадания в ТОП.

Напомним, что MyCredit - сервис онлайн-кредитования, работающий на рынке Украины с 2016 года. За три года работы компания дважды получила награду “Лучший сервис онлайн-кредитования” в рейтинге PaySpace Magazine, звание “Лучшее предприятие страны” в рейтинге “Звезда качества”. На сегодняшний день клиентами сервиса являются более 170 тысяч украинцев.

Принять участие и узнать детали акции можно на сайте MyCredit.ua.