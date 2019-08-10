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На митинге в Москве произошел инцидент из-за украинского флага

16:31, 10 августа 2019
Общество
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Митинг в Москве / REUTERS

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Об этом сообщает News.ru.

Окружающие обозвали мужчину «провокатором» и потребовали убрать флаг. В ответ он заявил, что гордится своей страной и Майданом.

"Это флаг моей страны, я ей горжусь, горжусь Майданом!", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Москве начался масштабный митинг «Отпускай и допускай»: уже есть первые задержанные.

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Теги: #митинг#Москва