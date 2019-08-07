В сети появились фото безлюдных пляжей Крыма

В сети пользователи начали высмеивать пустующие крымские пляжи.

В сети появились свежие фотографии безлюдных пляжей оккупированного Крыма.

Соответствующие кадры выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter.

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На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия.

"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", - прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.

В сети пользователи начали высмеивать пустующие крымские пляжи.

"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!", - иронично отметили пользователи.

Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.

Поповка

август идет уверено по Крыму

уже и не ждем pic.twitter.com/EzzvuLtHI9 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019

Феодосия

август как август

просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019

Как сообщал УНИАН, Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано "неопасным", спустя месяц привела к закрытию пляжей "Омега" и парка Победы в оккупированном Севастополе.