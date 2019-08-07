В сети появились фото безлюдных пляжей Крыма
В сети появились свежие фотографии безлюдных пляжей оккупированного Крыма.
Соответствующие кадры выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter.
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На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия.
"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", - прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.
В сети пользователи начали высмеивать пустующие крымские пляжи.
"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!", - иронично отметили пользователи.
Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.
Поповка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019
август идет уверено по Крыму
уже и не ждем pic.twitter.com/EzzvuLtHI9
Феодосия— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019
август как август
просто не серпень pic.twitter.com/7iCGjZndmV
Как сообщал УНИАН, Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано "неопасным", спустя месяц привела к закрытию пляжей "Омега" и парка Победы в оккупированном Севастополе.