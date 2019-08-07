цей матеріал доступний українською

В сети появились фото безлюдных пляжей Крыма

16:32, 07 августа 2019
Общество
427 0
Село Поповка / Twitter/Крымская Жужелица

Соответствующие кадры выложил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter.

Читайте такжеВ Крыму туристов избили за отказ платить за фото с орлом (видео)

На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия.

"Поповка: август идет уверено по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", - прокомментировал ситуацию на побережьях блогер.

В сети пользователи начали высмеивать пустующие крымские пляжи.

"Боже, сколько народа", "Еще немного Поповки. Миллионы туристов говорят "Прівєт!", - иронично отметили пользователи.

Некоторые добавили еще снимки с пустых населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано "неопасным", спустя месяц привела к закрытию пляжей "Омега" и парка Победы в оккупированном Севастополе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#пляжи Крыма