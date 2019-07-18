Умерла выдающаяся украинская актриса Валентина Зимняя

Актриса Валентина Зимняя, звезда множества украинских фильмов и театральных постановок, умерла в Киеве.

Народная артистка Украины, театральный педагог и актриса Валентина Ивановна Зимняя ушла из жизни. Ей был 91 год. Об этом сообщил один из ее учеников, Вячеслав Соломка, на своей странице в Facebook.

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Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Окончила Киевский театральный институт в 1959 году. Работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской. С 1969 года стала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения. На ее счету восемь курсов выпускников.

Зимняя сыграла во множестве театральных постановок, также снялась в фильмах«Волчица», «Марианна», «Платон мне друг» и сериалах: «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара», «Леди Бомж», «Леший».

В 1960 году она получила звание народной артистки УССР, на ее счету три ордена княгини Ольги - первой, второй и третьей степени за значительный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокий профессионализм.