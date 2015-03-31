В Минобороны планируют весной призвать в армию более 20 тысяч украинцев

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что эта численность утверждена распоряжением Кабинета министров № 274-р от 18 марта «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - мае 2015 года», опубликованном на Правительственном портале сегодня.

В Вооруженных силах Украины будут служить 12 тыс. 296 призывников, в Нацгвардии - 7 тыс. 630, в Государственной специальной службе транспорта - 1 тыс. 200 человек.

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Распоряжением также определен объем расходов для проведения призыва в апреле-мае - более 1 млн 967 тыс. грн. Сумма средств, необходимых для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу одного призывника, составляет 93 грн 13 копеек (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы). Средства должны перечислить до 10 апреля.

В Минобороны напоминают, что призыву на срочную военную службу подлежат здоровые мужчины, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет и которые еще не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку.

При этом в зону АТО военнослужащих срочной службы отправлять не будут.