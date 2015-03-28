В Запорожской области в ДТП пострадали 11 человек

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.

«В Вольнянском районе Запорожской области водитель маршрутного такси совершил наезд на электроопору, в результате чего в автобусе пострадали 11 пассажиров», - говорится в сообщении.

В частности, 27 марта в 11:55 в Вольнянское районное отделение Главного управления МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси "Mercedes-Benz". Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Бердянск-Запорожье-Гортоп", не справился с управлением и совершил наезд на электроопору на улице Ленина в Вольнянске.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа милиции и работники Госавтоинспекции. Ими осмотрено место происшествия и организована доставка 11 пострадавших пассажиров в районную больницу. Семь женщин и четверо мужчин получили в результате аварии травмы лица и туловища. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Следователем следственного отделения Вольнянского РО внесены сведения в ЕГРДР и начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).