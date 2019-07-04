Безработный и ревнивый: СМИ выяснили подробности о мужчине, который поджег свою невесту

На суде задержанный плакал, просил прощения и в то же время отрицал вину.

Мужчина, который в Запорожье поджег свою невесту – официально безработный, родом из Донбасса. Он разведен и имеет ребенка от первого брака.

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Об этом сообщает ТСН. В запорожской прокуратуре рассказали, что подозреваемый не имеет в Запорожье постоянного места жительства.

"Он не имеет ни постоянного местожительства, ни постоянных легальных доходов в городе Запорожье и за его пределами. У него нет местных социальных, в том числе, и родственных связей", - говорит заместитель руководителя запорожской прокуратуры №3 Кирилл Швец.

На суде задержанный плакал, просил прощения и в то же время отрицал вину. 28-летний Виталий Чайковский пытался объяснить суду, зачем купил бутылку с бензином и облил свою девушку. По его словам, он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и припаливал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее", - рассказал Виталий судьям.

Отмечается, что девушка получила ожоги 90% тела, она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В то же время, ее соцсети наполнены совместными фото и признаниями в любви. В одном из сообщений девушка пишет, что Виталий замуж ее позвал на второй день знакомства, а через несколько месяцев сделал официальное предложение с кольцом и в присутствии родителей.

"Никогда не просила подарки, но при этом он всегда до копейки на меня все потратит. Мы обычная семья, но он из себя лезет, чтобы подарить золото, айфоны, белье за 2 тыс., духи за 4 и многое другое. Больше года отношений и ни недели без цветов. За все время максимум 3 дня не виделись (якобы), а так 24/7. Если скандалим, то пол квартиры разрушаем, миримся - вторая половина страдает", - так писала Настя в своем фотоблоге в конце апреля текущего года.

Как сообщает ТСН, подозреваемый брал деньги на жизнь, дорогие подарки и путешествия у родителей.

Подруги девушки в телефонном разговоре подтвердили журналистам, что она действительно очень любила своего жениха, но он ее жутко ревновал. Из-за этого с подругами она почти перестала видеться.

"Лично его не знала и не видела. Только из разговоров. Он ей запрещал (встречаться с друзьями), не отпускал даже маникюр сделать, ревновал. Фотоотчеты отовсюду (требовал)", - рассказала ТСН по телефону подруга Алина.

"Настя - моя подруга детства, я с ней очень часто общалась. Когда она начала с ним встречаться, он ее постоянно ревновал, она постоянно практически дома сидела, из дома не могла выйти даже на кофе. Про него я вообще почти ничего не знаю. Когда с ней встречались, она говорила, что он очень добрый и все остальное. Не думала, что он на такое способен, откровенно говоря", - подтверждает подруга Карина.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области 2 июля после 21:00 во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою сожительницу, 1997 года рождения, горючим веществом и поджег ее. Случайные свидетели инцидента снимали трагедию на видео.

Правоохранители задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Девушку доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.