В Украине начали работу эксперты ЕС по управлению в чрезвычайных ситуациях

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, эксперты до 26 апреля будут помогать украинским ведомствам разработать процедуру получения гуманитарной помощи, а также улучшить работу в области медицины и здравоохранения.

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Сегодня исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк встретился с руководителем экспертной группы ЕС Питером Йоханссоном и ее представителями, чтобы согласовать дальнейшие шаги взаимодействия в ходе работы международной миссии.

"Хочу заверить наших европейских партнеров, что мы будем работать в двустороннем формате. Это будет совместная работа ГСЧС, МВД, Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения. Ведь наша общая задача - победить врага и преодолеть трудности. И я убежден, что совместными усилиями Украина сможет стать независимой страной и присоединиться к семье Евросоюза, - отметил Зорян Шкиряк.

В свою очередь Питер Йоханссон подчеркнул, что Евросоюз направил в Украину лучших специалистов, которые смогут передать опыт работы в сложнейших условиях, а также совместно с украинскими коллегами разработать пути сотрудничества и выработать определенные рекомендации для дальнейшей работы.

"Мы планируем наладить взаимодействие с Украиной в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям и управления рисками, проводить учения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы стремимся к полному взаимодействию и поддержке со стороны наших украинских коллег. И я убежден, что мы получим эту поддержку, и наша работа будет полезной и необходимой для Украины", - сказал Питер Йоханссон.