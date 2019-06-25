В родном городе Зеленского у памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой (фото)

О пострадавших не сообщалось.

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского — Кривом Роге — от памятника гетману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

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Как сообщает местный сайт "Первый Криворожский" со ссылкой на информацию своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке.

О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетмана, чтобы избежать таких ситуаций.