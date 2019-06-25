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В родном городе Зеленского у памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой (фото)

14:57, 25 июня 2019
Общество
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У Богдана Хмельницкого в Кривом Роге отпала рука / фото 1kr.ua

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Как сообщает местный сайт "Первый Криворожский" со ссылкой на информацию своих читателей, кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке. 

О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. 

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Ранее такое с памятником уже случалось / 1kr.ua

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Теги: #памятник#Кривой Рогпогода в Днепре