Филарет объяснил, почему выступает против томоса и названия ПЦУ

По словам почетного патриарха, томос сделал зависимой ПЦУ от Константинопольского патриарха.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет раскритиковал полученный Украиной томос, заявив о зависимости ПЦУ от Константинопольского патриарха.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает ТСН.

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"После избрания предстоятеля мы получили томос. А томос не такой, какой имеют остальные автокефальные православные церкви. А в этом томосе есть зависимость украинской церкви от Константинопольского патриарха", - заявил он.

По словам Филарета, во-первых, зависимость заключается в том, что ПЦУ не имеет права варить миро (специально приготовленное и освященное ароматическое масло – ред.).

"А это значит, что мы не можем совершать таинство крещения, освящение храмов без того, чтобы Константинопольский патриарх дал нам миро. Дал нам миро – окрестим, не дал – не можем", - пояснил он.

Во вторых, подчеркнул Филарет, украинской церкви дали название, не такое, какое имеют другие церкви.

"Например, Российская православная церковь, Грузинская православная церковь, Сербская православная церковь. А нам дали название Православная церковь в Украине", - сказал Филарет. То есть, пояснил он, это означает, что ПЦУ имеет права только в пределах Украины, но не вне их.

Также Филарет заявил, что в соответствии с томосом все сложные вопросы, возникающие в украинский церкви, должен решать Вселенский патриарх. "То есть эта так называемая автокефальная церковь не имеет прав автокефальной церкви", - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнание томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.