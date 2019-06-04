На Кировоградщине школьники не могли попасть на ВНО из-за размытой дороги и разрушенного моста (фото)

На выручку школьникам пришли спасатели.

В Кировоградской области спасатели помогли ученикам школы, которые не могли попасть в пункт проведения внешнего независимого оценивания из-за размытой дорогу и разрушенного моста.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Кировоградской области.

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Отмечается, что 4 июня в 05:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Мальчевское Устиновского района из-за непогоды размыта дорога и разрушен мост, соединяющий дорогу пгт Устиновка - с. Докучаево, поэтому ученики Докучаевской ООШ I-III ступеней не могут попасть в пункт ВНО в г. Кропивницкий.

Спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Устиновка, прибывшие на место вызова, всеми возможными средствами помогли детям преодолеть сложный отрезок пути. Дальше школьники автобусом добрались к месту назначения.