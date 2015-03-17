В Константиновке на месте смертельного ДТП снова авария: легковушка сбила пенсионерку

Как сообщают "Новости Донбасса", водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, которая переходил дорогу.

Как отмечается, в момент происшествия на месте трагедии находились около 40 возмущенных горожан, которые попытались устроить самосуд над водителем, несколько раз ударив его.

Вскоре прибыла милиция и забрала участника ДТП, чтобы разобраться. Пострадавшую женщину увезла карета скорой помощи.

По данным издания, местные жители в 15:00 во вторник планируют провести митинг в связи трагедией, случившейся накануне.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник в Константиновке БМД украинской армии совершил наезд на пешеходов, в результате чего девочка 2008 года рождения погибла, а сопровождающая ее женщина с младенцем госпитализированы. На месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и бросали камнями в проезжающие мимо военные автомобили. Военнослужащих, попавших в аварию, отвезли в Краматорск, испугавшись самосуда.