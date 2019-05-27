"Укроборонпром" нуждается в замене менеджмента - советник Зеленского

По мнению советника президента Айвараса Абромавичюса, желающие ликвидировать Укроборонпром» хотят "спрятать концы в воду".

Государственный концерн «Укроборонпром» не нужно ликвидировать, вместо этого нужно заменить менеджмент в нем.

Об этом на круглом столе «Что делать с «Укроборонпромом»? Последствия и цели реформы» заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины, советник президента Владимира Зеленского Абромавичюс.

«Нужно приостановить дискуссии о ликвидации «Укроборонпрома», потому что те, кто предлагает ликвидацию, предлагают спрятать концы в воду. Нужно полностью заменить менеджмент компании, который довел компанию до нынешнего состояния, когда мы видим отсутствие прозрачности, «друзей», хищения, обман», - заявил он.

Также он добавил, что «Укроборонпром» должен руководствоваться, как любая другая государственная компания, тем, что не должно быть какого-либо исключения из-за того, что это военная сфера.

По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Кроме того, Абромавичюс отметил, что «Укроборонпром» должен "обязательно пройти международный аудит. «Компания с миллиардным оборотом должна пройти международный аудит от «большой четверки», поскольку ни одна Счетная палата ничего там не обнаружит, в том числе и контрагентов, которые прячут деньги по оффшорам», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию сведений о хищениях в армии Иван Винник заявил, что уже разработан законопроект о реформировании госконцерна «Укроборонпром» и по рассекречиванию информации о государственном оборонном заказе.

11 апреля председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в законопроекте о реформировании ОПК будет предусмотрено также реформирование системы закупок в рамках государственного оборонного заказа.

По словам Пашинского, законопроектом, среди прочего, предусмотрена ликвидация «Укроборонпрома», а также коренные изменения в закон о государственной тайне и относительно государственного оборонного заказа.

28 апреля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо госконцерна «Укроборонпром» будет создан другой орган с расширенными полномочиями.

15 мая премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство обяжет «Укроборонпром» в течение десяти дней определиться с исполнителем международного финансового аудита деятельности госконцерна. 22 мая Кабмин выделил «Укроборонпрому» 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.