На новом мосту в Киеве заменяют треснувшее стекло (видео)

Городские власти обещали устранить повреждения за сутки.

В понедельник, 27 мая, ремонтники взялись восстанавливать стеклянное покрытие на пешеходно-велосипедном мосту, открытом на выходных в Киеве.

Напомним, в Киеве из-за повреждения стекла 26 мая закрыли открытый накануне новый пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

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Позже выяснилось, что повреждено только верхнее, защитное, покрытие, а закаленное основное стекло не пострадало. Городские власти пообещали устранить повреждения за сутки.

25 мая Кличко открыл новый длиной почти 212 метров пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Мост построен из бетона и стекла. На прочность стекло городской голова испытал вместе с братом: оба они несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Мэр заверил, что 1 кв. метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Стоимость строительства моста – 275 млн грн.