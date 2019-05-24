Мангер прошел полиграф по делу Гандзюк, но ГПУ экспертизу "забраковала"

В ГПУ отмечают, что это исследование проведено по собственной инициативе Мангера, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел полиграф в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? Нет. Принимал я участие в этих ужасных действиях? Нет. Знаю ли я, где находится заказчик? Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые. На днях я прошел эту процедуру, которую проводила эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева", - заявил Мангер.

Он добавил, что вся процедура длилась больше 4 часов, отвечать можно было только "да" или "нет". Исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины, подчеркнул он.

Мангер добавил, что ответил "нет" на вопрос, знает ли он, кто причастен к организации нападения на Гандзюк, а также, известно ли ему, что послужило целью нападения на Гандзюк; принимал ли он какое-либо умышленное участие в подготовке организации нападения на Гандзюк; причастен ли он к организации совершения нападения.

В то же время, отметил Мангер, он утвердительно ответил на вопрос, он лично слышал, как генерал СБУ Даниил Доценко "неприязненно высказывался" в адрес народного депутата Украины Юлии Тимошенко; известно ли ему о "создание Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области", а также известно ли ему, какие сложились отношения между Гандзюк и Доценко.

К своему сообщению он добавил фотокопии заключений экспертизы.

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В свою очередь, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook отметил, что, согласно определению следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта, Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения Гандзюк, что повлекло ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, исполнение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

"Однако, он не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - подчеркнул Лысенко.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт против пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 15 мая стало известно, что Херсонский городской суд начнет рассмотрение 27 мая.

Также в деле об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и на то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

В апреле Грабчуку, Васяновичу, Вишневскому, Торбину, Горбунову, а также Мангеру и Павловскому смягчили подозрения.