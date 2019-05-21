В Черновцах местные жители перекрывали движение на одной из центральных улиц, требуя ее ремонта (фото)

Участники пикета также разложили посреди улицы запчасти от автомобилей, пострадавших на разбитой дороге.

В Черновцах сегодня утром примерно 70 человек приняли участие в акции протеста с блокированием движения транспорта на улице Хотинской, требуя у местных властей немедленного проведения капитального ремонта этой дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 8.00 местные жители собрались возле ресторана «Версаль», где обсудили свои дальнейшие действия по проведению ранее анонсированной акции с перекрытием движения транспорта.

На место прибыл мэр Алексей Каспрук, который призвал граждан не прибегать к радикальным действиям. Он напомнил, что сегодня в Украине стартует ВНО, а акция с блокированием дороги может причинить неудобствв ученикам 11-х классов Садгорского района Черновцов, которые направляются на тестирование. Кроме того, по словам Каспрука, перекрытие дороги заблокирует работу местного Калиновского рынка.

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Однако участники акции не прислушались к просьбам чиновника, и в 8.30 перекрыли улицу. Они непрерывно ходили по пешеходному переходу. Кроме того, участники пикета разложили посреди улицы запчасти от автомобилей, которые, по их словам, пострадали из-за разбитого асфальта на улице Хотинской.

По обе стороны улицы образовались значительные пробки. Также остановился общественный транспорт. Сотрудники полиции регулировали объезд заблокированного участка дороги.

Каспрук сообщил участникам пикета, что правительство недавно выделило 3 млн грн на проведение текущего ремонта улицы Хотинской. Однако для того, чтобы осуществить капитальный ремонт этой дороги, необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию, на что, по словам мэра Черновцов, необходимо, как минимум, четыре месяца.

Кроме того, Каспрук заявил, что на проведение капремонта Хотинской необходимо примерно 120 млн грн, а таких денег сейчас в городском бюджете нет.

Примерно в 9.40 акция с перекрытием дороги была завершена. Мэр и пикетчики договорились о том, что Черновицкий горсовет примет протокольное решение об обращении к Кабинету министров Украины относительно финансирования капитального ремонта улицы Хотинской.

Справка УНИАН. Улица Хотинская - одна из главных улиц Черновцов, ее протяженность примерно 5 км. Автодорога накладывается на трассу международного значения М-19 («Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече»). Кроме того, эта дорога является прямым автодорогой к городскому коммунальному предприятию «Калиновский рынок» - одному из крупнейших рынков в Западной Украине.