"Над Вовой пока шутить не получилось": в "Квартале" рассказали, какой в жизни Зеленский (видео)
13:38, 20 мая 2019Общество
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В "Квартале 95" заявили, что Владимир Зеленский на самом деле не смешной.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в жизни вообще не смешной, "на самом деле он остроумный".
Об этом заявил совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, передает "Украинская правда".
"Вообще он не смешной, если честно. Он смешной в своих ролях, а в жизни он скорее остроумный, а не смешной", - сказал он. Также он отметил, что над остроумными обычно не смеются.
"Смешной - это тот, кто не понимает, что происходит, который обижается на других. Поэтому над Вовой пока шутить не получилось", - добавил он.
Борис Шефір: Зеленський в житті взагалі не смішний pic.twitter.com/FnDnRvNcFw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 мая 2019 г.
Ранее УНИАН рассказал, за что Зеленский получил родительский нагоняй и с какими оценками окончил школу.
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