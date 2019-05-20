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"Над Вовой пока шутить не получилось": в "Квартале" рассказали, какой в жизни Зеленский (видео)

13:38, 20 мая 2019
Общество
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский в жизни вообще не смешной, "на самом деле он остроумный".

Об этом заявил совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, передает "Украинская правда".

"Вообще он не смешной, если честно. Он смешной в своих ролях, а в жизни он скорее остроумный, а не смешной", - сказал он. Также он отметил, что над остроумными обычно не смеются.

"Смешной - это тот, кто не понимает, что происходит, который обижается на других. Поэтому над Вовой пока шутить не получилось", - добавил он.

Ранее УНИАН рассказал, за что Зеленский получил родительский нагоняй и с какими оценками окончил школу.

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Теги: #Владимир Зеленский