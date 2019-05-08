Умер известный композитор, автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко" (видео)

Он скончался на 86-м году жизни.

В среду, 8 мая, умер известный советский и российский композитор Евгений Крылатов, который написал музыку для многих мультфильмов и кинолент.

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О его смерти сообщил журналист Андрей Малахов в своем Twitter. "Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко", - написал телеведущий.

Также о смерти композитора сообщила его дочь Мария Крылатова, передает ТАСС.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее.

Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох, уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето" и другие.

Ранее народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.