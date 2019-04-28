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В Житомире изготовили 100-килограмовую шоколадную писанку(фото)

16:45, 28 апреля 2019
Общество
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В Житомире изготовили шоколадную писанку весом 100 кг / фото Зоя Юхимчук

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Житомире на площади Победы провели благотворительную акцию для детей.

Участники акции символически разбили изготовленную благотворителями шоколадную писанку весом 100 кг.

Получили шоколадные кусочки писанки дети с инвалидностью, дети участников боевых действий на Донбассе и дети других льготных категорий.

фото Зоя Юхимчук

В городе продолжается празднование Пасхи. Жители Житомира могут посетить фестиваль писанок, концерты, этно-музей под открытым небом и пасхальную художественную ярмарку.

К Пасхальным праздникам в Житомире открыли этно-музей под открытым небом / фото Зоя Юхимчук

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине в массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие около 7 млн граждан.

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Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #Житомир#Пасха#писанкапогода в Житомире