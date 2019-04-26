Роксолана из "Великолепного века" поразила сеть смелым декольте (фото)

Поклонники обратили внимание на смелое декольте артистки.

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", удивила поклонником непривычно сексуальным образом.

Читайте такжеНовое лицо Роксоланы: кардинальное изменение внешности популярной актрисы поразило поклонников (фото, видео)

Фото артистка выложила на своей странице в Instagram. В кадре актриса позирует без макияжа в джинсовом комбинезоне и спортивном лифе Calvin Klein.

Поклонники обратили внимание на смелое декольте артистки: "Посмотрите на эти сисечки!", "Красивая и сексуальная!", "Секси".

Как сообщал УНИАН, турецкую актрису Мерьем Узерли раскритиковали поклонники после ее появления на Каннском кинофестивале 2018. Поклонники не узнают звезду "Великолепного века" на ее свежих фото и видео с фестиваля.