Дебаты на "Олимпийском": сцены Зеленского и Порошенко перекликаются приветствием "Слава Украине!" (видео)

Сейчас дебаты еще не начались, продолжаются концерты артистов.

За час до начала дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко продолжаются концерты артистов.

Сцены кандидатов перекликаются приветствием "Слава Украине!". Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Ну хоть какой-то позитив. Сцены перекликаются между собой общими приветствиями: "Слава Украине! Героям Слава!", - написал он, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.