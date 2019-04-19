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Дебаты на "Олимпийском": сцены Зеленского и Порошенко перекликаются приветствием "Слава Украине!" (видео)

18:13, 19 апреля 2019
Общество
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Сцены Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" перекликаются приветствием "Слава Украине!" / фото УНИАН

Сцены кандидатов перекликаются приветствием "Слава Украине!". Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Ну хоть какой-то позитив. Сцены перекликаются между собой общими приветствиями: "Слава Украине! Героям Слава!", - написал он, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #дебаты#Олимпийский#Слава Украине