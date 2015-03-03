На Закарпатье ищут заблудившихся чешских туристов

Сообщение об этом поступило в оперативно-спасательную службу в 17:20, передает пресс-служба областной ГСЧС.

"Граждане Чешской Республики, предварительно не зарегистрировавшись в спасательном подразделении, отправились покорять горные склоны Карпат. Из-за плохой погоды они потеряли ориентир и заблудились. Один из туристов упал в ущелье. Остальные пятеро остались ночевать в палатке", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Непале завершили поиск туристов, которые выжили после непогоды - BBCНа поиски туристов из Чехии направили личный состав горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня, с. Лазещина и м. Рахов - всего 21 человек и 4 единицы техники. Через сложные погодные условия (сильные порывы ветра, туман, снегопад) время поиска увеличивается. С заблудшими туристами постоянно поддерживается телефонная связь, а с одним из них спасатели установили визуальный контакт.

Поисковые работы продолжаются и находятся под личным контролем председателя ГСЧС Украины Сергея Бочковского.