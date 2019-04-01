Астролог предупредил об опасностях в начале апреля: что нельзя делать

В апреле следует быть внимательными на дороге, предупредил астролог.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 1-7 апреля.

Он рассказал, чего следует опасаться и как с пользой провести эту неделю, пишет "Главред".

По словам астролога, нас ждет месяц дорожно-транспортных происшествий, особенно осторожными нужно быть в начале апреля.

"В это время Марс войдет в Близнецы. А Марс – это планета, связанная с катастрофами, сложными ситуациями, Близнецы – это дорога. То есть нас ждет месяц дорожно-транспортных происшествий, участятся нарушения правил дорожного движения и аварийные ситуации в дороге. Так что следует быть готовыми к увеличению количества несчастных случаев, в частности, превышение скорости будет весьма чревато. Так что следует быть внимательными и осторожными в течение всего апреля", – предупредил астролог.

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Вместе с тем, 1-4 апреля – время расслабления и романтики.

"В этот период будет наблюдаться прохождение Луны, Нептуна, Меркурия по Венере, поэтому четыре дня стоит посвятить любованию природой, созерцанию картин и прочих шедевров искусства, а также творчеству. Это будет блестящее время для творческих людей", – отметил он.

Росс напомнил, что 5 апреля будет новолуние, потому в этот день смело можно загадывать желания, строить планы, продумывать проекты и писать бизнес-планы.

По словам астролога, 6 апреля Луна сойдется с Ураном, что также будет способствовать построению планов, и даже чему-то фантастическому.

Последний день недели будет неблагоприятным для важных встреч и крупных покупок.

"7 апреля – сложный день, когда возможны трудности в реализации намеченных целей и непростые ситуации. Солнце будет в квадратуре с Плутоном и Сатурном. Потому в это время я бы не рекомендовал назначать важные встречи. Также стоит отказаться от крупных покупок в эти дни. Время не благоприятствует началу бизнеса и открытию предприятий", – резюмировал он.

Как ранее прогнозировал астролог Влад Росс, Владимира Зеленского ждет победа во втором туре президентских выборов.