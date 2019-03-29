Астролог назвал победителя президентских выборов

По словам Влада Росса, президентом должен стать артист.

Самые большие шансы на победу на президентских выборах-2019 у Владимира Зеленского.

Об этом заявил известный астролог Влад Росс, передают "Факты ICTV".

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"Когда я делал гороскоп для страны на год, то увидел восходящее солнце. Солнце означает творчество. Поэтому я уже тогда говорил, что президентом должен стать артист. Это либо Вакарчук, или Зеленский, или Тимошенко. То есть должен победить артист. Но среди всех упомянутых, Владимир Зеленский самый яркий представитель. Тем более, звезды показывают ему самые большие шансы", - подчеркнул он в комментарии Фактам.

Говоря о шансах нынешнего главы государства Петра Порошенко, Росс отметил, что когда он объявил на съезде о решении баллотироваться, "Луна была в дискурсе, то есть в плачевном положении. Темная Луна свидетельствует о том, что свою презентацию как президента в это время не стоило представлять".

Как сообщал УНИАН, среди кандидатов на президентский пост продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года.