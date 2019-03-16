Сегодня военнопленному украинскому моряку Попову исполняется 28 лет (видео)

Капитан-лейтенант Сергей Попов проходил службу на катере «Никополь».

Сегодня день рождения у пленного украинского моряка, капитан-лейтенанта Сергея Попова с захваченного российскими силовиками катера «Никополь».

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Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook. «Сегодня день рождения у военнопленного украинского моряка - капитана лейтенанта ВМСУ Сергея Попова», - написал он.

Полозов от имени всех адвокатов военнопленных поздравил Попова с днем рождения и пожелал здоровья, стойкости и скорейшего возвращения домой.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.