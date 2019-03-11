"Кушать - не грех": Епифаний дал наставления православным в Великий пост

Великий пост продлится 48 дней.

Добровольным ограничением в еде в пост человек приучает себя к телесному воздержанию, говорится в письме Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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Цель Великого поста – с помощью ограничений в пище, телесном удержании, молитвах и таинствах Покаяния изменить свою духовную жизнь. ""Разве есть грех в том, что я съем мясо?","Разве Бог смотрит ко мне в тарелку?". Такие вопросы можно услышать от критиков постового питания. Бесспорно, что кушать, само собой, не является грехом, однако, если мы на некоторое время не можем добровольно сдержать себя от вкусной и привычной для нас еды, как мы сможем себя сдержать от греховных привычек? Сдержанность тела помогает нам осваивать наши страсти, воспитывает силу воли, приучает к тому, что душа направляет тело, а не тело имеет душу за свою служанку. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть, и пост позволяет нам задуматься: что на самом деле есть первичное и главное, а что второстепенное. Пост нужен не Богу или Церкви, а он нужен нам самим", - говорится в письме Митрополита, передает ТСН.

Отказаться от поста могут больные, а также те, кто тяжело работает или есть другие объективные причины. Епифаний также советует найти оптимальный для себя способ выполнения постовых правил, который бы отличался от обычных дней, но не нанес бы вреда здоровью.

По словам Митрополита, в пост также стоит получать святое причастие. "Никто из нас не может сказать, что является безгрешным, что не требует покаяния и прощения своих грехов. Тем более, никто из христиан не может отрицать необходимость как личной, так и совместной молитвы во время храмового богослужения. В суете будней мы часто забываем про эти важные потребности нашей души, поэтому время поста для нас – удобная возможность и поощрение остановиться, стишитися, отвести свои глаза от земного и временного к небесному и вечному", - отмечает Епифаний.