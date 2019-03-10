Прощеное воскресенье: у кого и как просить прощения, поздравление и традиции
Великий пост - это время покаяния и душевного очищения и войти в него, затаив на кого-то обиду, неправильно. В Прощеное воскресенье простите всех своих обидчиков и попросите прощения у тех, кого обидели вы, это очистит вашу душу. Это не просто народная традиция, а церковная, в Евангелии от Матфея, Иисус Христос говорил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
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Как и у кого просить прощения в Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье - это повод простить своих обидчиком, отпустить обиды, даже самые страшные, унять тревогу и душевные страдания, а также очистить свою совесть и душу перед теми, кому мы когда-либо намеренно или случайно нанесли обиду.
Прощеное воскресенье - это не забавная традиция, а очень важный и древний духовный обычай нужно подходить к этому делу очень ответственно, искренне раскаяться в содеянном и от всей души постараться простить своих обидчиков, очистив свою душу.
Просить прощения нужно у людей, перед которыми вы чувствуете свою виду, которых вы обидели, с кем поссорились и совсем не важно, кто первый начал ссору. По правилам, прощение нужно просить вслух и при личной встречи, но за неимением такой возможности, можно просто позвонить человеку по телефону.
Прося прощения у человека, нужно обязательно сказать: «Бог простит, меня прости», а когда прощения просят у вас - «Бог простит, и я прощаю».
По традиции, в Прощеное воскресенье первым должен просить пощения тот, кто старше: родители у детей, начальники у подчиненных и так далее.
Простить обиду, совсем не означает забыть боль, которую вам причинили, но это говорит о вашей готовности не держать на того, что вас обидел зла, не желать ему возмездия.
Часто обиды наносят человеку очень сильную травму и простить в одну минуту невозможно, но нужно прилагать усилия со своей стороны, чтобы простить обидчика, чтобы негативные эмоции не отравляли вашу душу.
Прощайте тех, кто прочит у вас прощения и не просто отмахиваясь, а искренне, значит человек чувствует какую-то вину и хочет получить от вас прощение.
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Что нельзя делать в Прощеное воскресенье-2019
Это последний день Масленицы, который завершает подготовку к Великому посту, поэтому это последний день до Пасхи, когда можно употреблять в пищу молоко, масло, яйца и рыбу.
Запрещено в этот день физически работать, разве только на кухне хозяйки готовили различные блюда из разрешенных продуктов, чтобы заговеться перед долгим Великим постом.
Также в Прощеное воскресенье 2019 запрещено предаваться унынию и плохим мыслям, ругаться, жаловаться, злиться и даже повышать голос на близких.
В Прощеное воскресенье, по традиции ходят на кладбище и поминают усопших родственников, молятся об их душах. По поверью, в этот день предки могут услышать ваши искренние слова покаяния и прости нанесенные обиды.
Поздравления в Прощеное воскресенье
Попросите прощения у своих близких в стихах или прозе:
Прошу, простите мне мои ошибки,
И фразы, брошенные сгоряча.
Обиды вместо дружеской улыбки,
И то, что я порой рублю с плеча.
Простите неоправданные ссоры,
Непонимание в трудные часы.
За все ненужные слова и споры
Хочу у Вас прощения попросить.
***
Простите все, кого я чем обидела.
Возможно, я об этом и не знаю.
Быть может, я вины своей не видела,
Но вы простите, и я всех прощаю!
Пусть будет на душе тепло, спокойно.
Долой все ссоры из-за чепухи!
Пусть сгинут зло, агрессия и войны!
И Бог простит пусть нас за все грехи!
***
Я поздравляю тебя с Прощеным воскресением! Прости меня, если я невольно чем-то тебя обидел или причинил боль. Я хочу, чтобы ни одна темная мысль или скрытая обида не омрачали наши отношения! И я от всего сердца прощаю тебя и говорю, что ни за что не держу на тебя зла!