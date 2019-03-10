Прощеное воскресенье: у кого и как просить прощения, поздравление и традиции

Сегодня, 10 марта, в последний день Масленицы и накануне Великого поста, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье 2019. Откуда пошла эта традиция и как правильно просить прощения и прощать других?

Великий пост - это время покаяния и душевного очищения и войти в него, затаив на кого-то обиду, неправильно. В Прощеное воскресенье простите всех своих обидчиков и попросите прощения у тех, кого обидели вы, это очистит вашу душу. Это не просто народная традиция, а церковная, в Евангелии от Матфея, Иисус Христос говорил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Читайте такжеПрощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник

Как и у кого просить прощения в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье - это повод простить своих обидчиком, отпустить обиды, даже самые страшные, унять тревогу и душевные страдания, а также очистить свою совесть и душу перед теми, кому мы когда-либо намеренно или случайно нанесли обиду.

Прощеное воскресенье - это не забавная традиция, а очень важный и древний духовный обычай нужно подходить к этому делу очень ответственно, искренне раскаяться в содеянном и от всей души постараться простить своих обидчиков, очистив свою душу.

Просить прощения нужно у людей, перед которыми вы чувствуете свою виду, которых вы обидели, с кем поссорились и совсем не важно, кто первый начал ссору. По правилам, прощение нужно просить вслух и при личной встречи, но за неимением такой возможности, можно просто позвонить человеку по телефону.

Прося прощения у человека, нужно обязательно сказать: «Бог простит, меня прости», а когда прощения просят у вас - «Бог простит, и я прощаю».

По традиции, в Прощеное воскресенье первым должен просить пощения тот, кто старше: родители у детей, начальники у подчиненных и так далее.

Простить обиду, совсем не означает забыть боль, которую вам причинили, но это говорит о вашей готовности не держать на того, что вас обидел зла, не желать ему возмездия.

Часто обиды наносят человеку очень сильную травму и простить в одну минуту невозможно, но нужно прилагать усилия со своей стороны, чтобы простить обидчика, чтобы негативные эмоции не отравляли вашу душу.

Прощайте тех, кто прочит у вас прощения и не просто отмахиваясь, а искренне, значит человек чувствует какую-то вину и хочет получить от вас прощение.

Читайте такжеВеликий пост 2019: когда начинается и что нельзя есть в это время

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье-2019

Это последний день Масленицы, который завершает подготовку к Великому посту, поэтому это последний день до Пасхи, когда можно употреблять в пищу молоко, масло, яйца и рыбу.

Запрещено в этот день физически работать, разве только на кухне хозяйки готовили различные блюда из разрешенных продуктов, чтобы заговеться перед долгим Великим постом.

Также в Прощеное воскресенье 2019 запрещено предаваться унынию и плохим мыслям, ругаться, жаловаться, злиться и даже повышать голос на близких.

В Прощеное воскресенье, по традиции ходят на кладбище и поминают усопших родственников, молятся об их душах. По поверью, в этот день предки могут услышать ваши искренние слова покаяния и прости нанесенные обиды.

Поздравления в Прощеное воскресенье

Попросите прощения у своих близких в стихах или прозе:

Прошу, простите мне мои ошибки,

И фразы, брошенные сгоряча.

Обиды вместо дружеской улыбки,

И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,

Непонимание в трудные часы.

За все ненужные слова и споры

Хочу у Вас прощения попросить.

***

Простите все, кого я чем обидела.

Возможно, я об этом и не знаю.

Быть может, я вины своей не видела,

Но вы простите, и я всех прощаю!

Пусть будет на душе тепло, спокойно.

Долой все ссоры из-за чепухи!

Пусть сгинут зло, агрессия и войны!

И Бог простит пусть нас за все грехи!

***

Я поздравляю тебя с Прощеным воскресением! Прости меня, если я невольно чем-то тебя обидел или причинил боль. Я хочу, чтобы ни одна темная мысль или скрытая обида не омрачали наши отношения! И я от всего сердца прощаю тебя и говорю, что ни за что не держу на тебя зла!

10 марта - Прощеное воскресенье 2019: видео