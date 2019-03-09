В центре Киева прошла акция солидарности с крымчанами (фоторепортаж)

Участники акции выступили в поддержку политзаключенных в России и аннексированном ею Крыму.

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко прошла акция солидарности с крымчанами.

Организаторы мероприятия заявили, что выходят на акцию 9 марта, потому что каждый год в день рождения поэта Тараса Шевченко «крымчане демонстрируют свою солидарность и поддержку независимой Украины, рискуя попасть под пресс репрессивной машины», сообщает Крым.Реалии.

В акции приняли участие около 100 человек. Присутствующие выступили в поддержку политзаключенных в России и аннексированном ею Крыму.

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Многие пришли в футболках в поддержку незаконно осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого этапировали в колонию в Россию.

Также сообщается, что в Ялте жители города возложили цветы к памятнику Шевченко. В Симферополе у памятника Кобзарю прошел пророссийский митинг. Позднее цветы возложили украинские активисты.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Праги в субботу, 9 марта, состоялась акция солидарности с крымскими татарами.