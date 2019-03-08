МВД не имеет информации об операциях и мероприятиях СБУ – Снегирев

Вместе с тем, Д.Снегирев заявил о необходимости проверить сотрудников спецслужбы на предмет возможных контактов и передачи информации на неподконтрольные территории.

Обвинения в сторону МВД об утечке информации спецслужб нецелесообразны, так как МВД не располагает информацией об оперативных мероприятиях и операциях СБУ.

Об этом сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала «НАШ».

«МВД не имеет информации о характере проведения оперативных действий СБУ. Ни одна спецслужба не будет делиться информацией с другими правоохранительными органами, потому, что возможна утечка», - отметил он.

Вместе с тем, Д.Снегирев заявил о необходимости проверить сотрудников спецслужбы на предмет возможных контактов и передачи информации на неподконтрольные территории.

«Мы уже просили руководство СБУ проверить информацию о возможной причастности полковника Юрия Клименко к утечке информации по операциям на неподконтрольных территориях в Луганской области в 2015 году. У меня есть три таких эпизода. И такие вещи очень вредят имиджу спецслужб. Все материалы я хочу передать главе СБУ Василию Грицаку, чтобы он отреагировал. И если такая реакция будет, то не будет заявлений Зеленского о возможности появлении биг-бордов на оккупированных территориях. Такое заявление свидетельствует о прямых контактах украинских спецслужб с той территорией», - сказал он.

В этой связи Д.Снегирев также упомянул ситуацию с установлением СБУ «прослушки» возле офиса кандидата в президенты В.Зеленского якобы для сбора информации о связях некого гражданина с российскими спецслужбами.

«У меня вопрос к СБУ – пока вы выполняете мероприятия по получению информации о возможных связях постороннего человека, у вас были конкретные факты по конкретному человеку – военному Филиппову, - о его связях с российскими спецслужбами, почему вы дали возможность Филипову перейти на ту сторону?», - подчеркнул он.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков заявил, что под офисом В.Зеленского обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания. В СБУ ответили, что действительно "осуществляют оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусской, но они не связаны с кандидатами в президенты и руководству МВД было известно об их мероприятиях. 6 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД информации о прослушивании гражданина Украины, подозреваемого в госизмене.