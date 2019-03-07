Гороскоп на 8 марта 2019: что ждет каждый знак Зодиака

Многим звезды обещают, что 8 марта будет благоприятным днем, говорит астролог.

8 марта, по словам астролога Павла Глобы, - благоприятное время для отдыха, общения и развития личных отношений.

Астролог советует быть активными, проявлять решимость и настойчивость, а также расширять свои границы, пишет SlovoFraza.

Овен

Длительные поездки и путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или острое стремление к экстравагантности могут принести вам множество мелких, но очень неприятных неожиданностей.

Телец

День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов – вероятность успеха очень велика. Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – вы можете выбросить деньги на ветер. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно скажется на развитии дел.

Близнецы

Жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах и способность повести за собой единомышленников помогут вам стать хозяином положения. Звезды утверждают, что у вас появится шанс использовать все свои возможности для достижения заветной мечты.

Рак

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и оптимизм повышаются. Женщин-Раков ждет сюрприз, приятное известие или подарок от близкого человека. Не исключено, что мужчины-Раки вновь запутаются в любовных сетях, однако вместо приятного времяпрепровождения с избранницей их ждет необходимость исполнения обременительных обязанностей или служебного долга.

Лев

Благоприятный день для представителей творческих профессий, особенно для театральных деятелей и преподавателей. Они смогут с блеском проявить себя, выразить все богатство своих чувств. Львам-политикам следует определить границы своих возможностей. Стремление покровительствовать может обернуться против вас.

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Дева

Благоприятный день. Несет позитивные тенденции и пройдет достаточно спокойно: эмоции не выйдут из обычного русла. Вероятно, для достижения цели придется использовать все свое обаяние.

Весы

8 марта для встреч с любимым человеком, романтических знакомств, интимных отношений. Все будет располагать к проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.

Скорпион

Расположение звезд сулит удачу. Ваш жизненный потенциал на высоте. Любые начинания принесут положительные результаты. Мужчины-Скорпионы смогут воплотить свои замыслы в жизнь, подняться на ступеньку по служебной лестнице или получить похвалу от начальства. Женщинам-Скорпионам звезды советуют разумнее сочетать работу с домашними или материнскими обязанностями.

Стрелец

Хороший день для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключены встреча со старой привязанностью или восстановление прежних, прерванных по каким-то причинам отношений со старым другом.

Козерог

Этот день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня возможны душевное равновесие, гармоничные отношения с партнером, тихие домашние радости. Плохое известие или общение с недоброжелателем могут изменить ситуацию или привести к нервному срыву.

Водолей

Не исключено, что сегодня вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Благоприятное стечение обстоятельств, максимальная гибкость в общении, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут мужчинам преодолеть любые трудности или одержать верх над соперником. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Женщинам предстоят семейные проблемы и бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми.

Рыбы

Эта пятница хороший день для воплощения своих замыслов в жизнь. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, сегодня велика, однако предстоящие расходы поглотят всю прибыль. В профессиональной сфере деятельности возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.