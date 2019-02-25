Представлять позицию Украины и никаких гастролей в РФ: стали известны условия, на которые не согласилась Maruv

Певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, которая выиграла конкурс на участие от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", отказалась представлять там нашу страну из-за условий не гастролировать в России и представлять позицию украинского государства.

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Об этом заявил член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, политолог Виктор Таран в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Прямий".

"Я являюсь членом наблюдательного совета "Суспильного" и ситуацию знаю изнутри. Давайте сразу развеем несколько мифов. Кто принимал решение и выписывал условия конкурса? Напомню, что в 2014 году Зураб Аласания, тогдашний руководитель "Первого национального", подписал договор, которым передал права по организации конкурса телеканалу "СТБ". Поэтому государство Украина в лице "Суспильного" не несет ответственность за этап отбора и за прописывание всех условий. А несет канал непосредственно "СТБ", который это все выписывал.

И, соответственно, когда уже "Суспильне" узнало, кого отобрали, показали контракт, где были прописаны определенные условия, которые, в том числе, предусматривали, что если за деньги государственного бюджета, за наши с вами деньги едет человек, то она должна выполнять определенные представительские, в том числе, функции.

Я общался с юристами телеканала, которые сегодня полдня общались с юристами победителя. То я могу сказать, что по ключевым вопросам не пришли к согласию. Что бы она не писала в "Фейсбуке", не пришли к согласию относительно того, что она не должна гастролировать в России. Не пришли к согласию относительно того, что она должна представлять позицию Украины, потому что она является вестником Украины, и представлять позицию государства, если к ней будут подходить журналисты и задавать определенные вопросы. И там еще есть ряд вопросов...

Поэтому она отказалась подписывать контракт, в котором она, например, обязывалась не гастролировать в России. Она отказалась. Это ее право. Но так же у нее был выбор: или стать представителем Украины, и это честь выступить на "Евровидении", или выбрать деньги в России. Она свой выбор сделала", - рассказал Таран.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Суспильным» и певицей провалились.

В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. «Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.