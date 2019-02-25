Представлять позицию Украины и никаких гастролей в РФ: стали известны условия, на которые не согласилась Maruv
Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, которая выиграла конкурс на участие от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", отказалась представлять там нашу страну из-за условий не гастролировать в России и представлять позицию украинского государства.
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Об этом заявил член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, политолог Виктор Таран в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Прямий".
"Я являюсь членом наблюдательного совета "Суспильного" и ситуацию знаю изнутри. Давайте сразу развеем несколько мифов. Кто принимал решение и выписывал условия конкурса? Напомню, что в 2014 году Зураб Аласания, тогдашний руководитель "Первого национального", подписал договор, которым передал права по организации конкурса телеканалу "СТБ". Поэтому государство Украина в лице "Суспильного" не несет ответственность за этап отбора и за прописывание всех условий. А несет канал непосредственно "СТБ", который это все выписывал.
И, соответственно, когда уже "Суспильне" узнало, кого отобрали, показали контракт, где были прописаны определенные условия, которые, в том числе, предусматривали, что если за деньги государственного бюджета, за наши с вами деньги едет человек, то она должна выполнять определенные представительские, в том числе, функции.
Я общался с юристами телеканала, которые сегодня полдня общались с юристами победителя. То я могу сказать, что по ключевым вопросам не пришли к согласию. Что бы она не писала в "Фейсбуке", не пришли к согласию относительно того, что она не должна гастролировать в России. Не пришли к согласию относительно того, что она должна представлять позицию Украины, потому что она является вестником Украины, и представлять позицию государства, если к ней будут подходить журналисты и задавать определенные вопросы. И там еще есть ряд вопросов...
Поэтому она отказалась подписывать контракт, в котором она, например, обязывалась не гастролировать в России. Она отказалась. Это ее право. Но так же у нее был выбор: или стать представителем Украины, и это честь выступить на "Евровидении", или выбрать деньги в России. Она свой выбор сделала", - рассказал Таран.
Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.
На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между «Суспильным» и певицей провалились.
В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. «Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.