Анатолия Шария могут лишить политического убежища в Литве

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на литовский 15min.lt.

"Могу сказать, что после вашей публикации были осуществлены определенные юридические процедуры в отношении как самого статуса беженца, так и оценки новых обстоятельств. В таких случаях, насколько я знаю, помимо всех прочих действий, заслушивают и самих заинтересованных лиц", - сказал в среду советник министра внутренних дел Литвы Томас Бяржинскас.

Шарием в Литве заинтересовались после публикации 15min.lt о его прокремлевской деятельности в западной Европе.

Читайте такжеЖурналист Шарий просит СБУ расследовать угрозы в его адресИсточника портала утверждают, что на этой неделе Департамент миграции начал расследование и что скорее всего в ближайшее время Шарий потеряет политическое убежище - прежде всего, потому, что выяснились обстоятельства, при которых этот юридический статус был предоставлен гражданину Украины.

В 2012 году Анатолий Шарий утверждал литовской власти, что он преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

Однако после победы Майдана Виктор Янукович вообще сбежал в Россию, а в Украине сейчас при власти прозападные партии. Это может означать, что исчезли обстоятельства, из-за которых Шарию было необходимо убежище.