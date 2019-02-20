В Меджлисе рассказали о серьезной проблеме оккупантов в Крыму

Когда полуостров вернется в состав Украины, придется потратить значительные средства, чтобы "восстановить экологические свойства этой территории", отметил Ильми Умеров.

В аннексированном Крыму остро ощущается отсутствие питьевой воды из Днепра, однако полуострову не грозит превращение в пустыню.

Такое мнение высказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает «Обозреватель». "Есть проблема, связанная с экологией – отсутствие воды приводит к засолению", – заявил он.

По его словам, когда полуостров вернется в состав Украины, придется потратить значительные средства, чтобы "восстановить экологические свойства этой территории".

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"Захватывая и присоединяя к себе территории, агрессор должен был понимать, что у него будут возникать проблемы с Украиной обязательно. Если вопрос электричества они решили за счет того, что поставили генераторы, то опреснители воды они не смогли поставить", – отметил Умеров.

"Не могут брать морскую воду ни для питья, ни для полива. Брали воду из артезианских колодцев – она стала соленой. Подземные горизонты воды начали замещаться морской водой. Воды для полива у них нет", – добавил он.

При этом заместитель председателя Меджлиса отметил, что Крым тысячелетиями существовал без днепровской воды – "просто там были другие приоритеты".

"Это все равно не было пустыней, были степи, развивалось животноводство. Население было немножко меньше, чем сейчас, но Крым не погибнет, не превратится в пустыню. Но восстанавливать его (после возвращения – ред.) придется Украине", – отметил Умеров.