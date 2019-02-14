В Киеве в ночь на 17 февраля перекроют мост Патона
15:19, 14 февраля 2019Общество
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Движение будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 до 05:00.
Движение будет закрыто в связи с ремонтными работами / Фото: the-city.kiev.ua
В ночь на 17 февраля в Киеве с 00:00 до 05:00 будет закрыто движение транспорта на мосту им. Патона в обоих направлениях.
Об этом предупредили в КК «Киевавтодор».
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Движение будет закрыто в связи с ремонтными работами.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНИАН, в Киеве почти на две недели ограничат движение транспорта по мосту Патона. Движение ограничат в направлении Днепровской набережной.
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