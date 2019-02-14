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В Киеве в ночь на 17 февраля перекроют мост Патона

15:19, 14 февраля 2019
Общество
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Движение будет закрыто в связи с ремонтными работами / Фото: the-city.kiev.ua

Об этом предупредили в КК «Киевавтодор».

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Движение будет закрыто в связи с ремонтными работами.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве почти на две недели ограничат движение транспорта по мосту Патона. Движение ограничат в направлении Днепровской набережной.

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Теги: #Киев#мост Патона