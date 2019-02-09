Градус повышается: глава Нацполиции прокомментировал избиение активистов на Контрактовой площади

По словам Князева, в результате столкновений под зданием управления полиции были задержаны 40 человек.

Группа лиц, к которой была применена сила у Подольского управления полиции, осуществляла "штурм", правоохранители будут действовать "законно, правильно, но бескомпромиссно".

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Об этом говорится в сообщении главы Нацполиции Сергея Князева на странице в соцсети. "Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как не обидно, очередные противостояния. Градус повышается. ... Попытка штурма отделения полиции - кому это надо, для кого эта картинка? Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - написал глава Нацполиции.

По словам Князева, в результате столкновений под зданием управления полиции было задержано 40 человек.

"При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. ... Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра – серная кислота", - заявил Князев и добавил, что полиция будет действовать "законно, адекватно, но бескомпромиссно".