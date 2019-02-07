Правоохранители разоблачили в Киеве интернет-порностудию (фото, видео)

31-летний киевлянин арендовал четырехэтажный дом и устроил в нем интернет-порностудию.

Правоохранители выявили в Киеве интернет-порностудию, которая находилась в арендованном частном доме.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, получив оперативную информацию о деятельности веб-студии, которая изготовляла и распространяла материалы порнографического характера, правоохранители начали документировать противоправную деятельность учреждения и его организаторов.

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Было проведено четыре санкционированных обыска по месту жительства организатора, в автомобиле и в частном доме, где работала порностудия.

Полиция задержала владельца, администраторов и работников порностудии. Как установили правоохранители, 31-летний киевлянин арендовал четырехэтажный дом и устроил в нем интернет-порностудию, которую оборудовал осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

К своему бизнесу он привлек двух мужчин, которые были администраторами - они организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входила женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования.

Всего в предоставление интимных услуг злоумышленники задействовали 20 девушек, которые работали в три смены в режиме «онлайн» и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

По данному факту полицией начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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Пять участников преступной группы задержаны, им объявлено о подозрении.

Суд избрал организатору порностудии меру пресечения в виде домашнего ареста, а другим задержанным - в виде личного обязательства. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что работа вебкам модели приносит некоторым украинкам неплохой доход. За обнажение на камеру в Украине обещают зарплату от одной до пяти тысяч долларов в месяц.