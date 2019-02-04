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Облысел и похудел: Денис Шаталин из "Моей прекрасной няни" изменился до неузнаваемости (фото)

12:13, 04 февраля 2019
Общество
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Актер признался, что пережил сильный стресс / скриншот

Соответствующее фото опубликовало российское издание "СтарХит".

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Большую часть своей жизни Сердюк был упитанным, обладал густой шевелюрой. Поэтому, когда он появился в студии российской телепрограммы «Привет, Андрей», многие зрители сначала не узнали звезду сериалов 2000-х. За несколько лет Сердюк заметно похудел. Сейчас при росте 171 сантиметр он весит 70 килограммов. Также зрители обратили внимание на густую бороду и лысую голову актера. Андрей Малахов расспросил Павла о его изменениях во внешности и получил неожиданный ответ.  

«В возрасте 21-22 лет я пережил сильный стресс, после чего выпали волосы», — признался Сердюк.

О подробностях возникших проблем он предпочел промолчать.

Как сообщал УНИАН, названа вероятная причина смерти рэпера Децла.

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Теги: #актер