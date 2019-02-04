Облысел и похудел: Денис Шаталин из "Моей прекрасной няни" изменился до неузнаваемости (фото)

За несколько лет актер Павел Сердюк заметно похудел.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Павел Сердюк изменился до неузнаваемости.

Соответствующее фото опубликовало российское издание "СтарХит".

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Большую часть своей жизни Сердюк был упитанным, обладал густой шевелюрой. Поэтому, когда он появился в студии российской телепрограммы «Привет, Андрей», многие зрители сначала не узнали звезду сериалов 2000-х. За несколько лет Сердюк заметно похудел. Сейчас при росте 171 сантиметр он весит 70 килограммов. Также зрители обратили внимание на густую бороду и лысую голову актера. Андрей Малахов расспросил Павла о его изменениях во внешности и получил неожиданный ответ.

«В возрасте 21-22 лет я пережил сильный стресс, после чего выпали волосы», — признался Сердюк.

О подробностях возникших проблем он предпочел промолчать.

Как сообщал УНИАН, названа вероятная причина смерти рэпера Децла.