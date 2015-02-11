В Харькове 90% укрытий готовы к эксплуатации - горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам развития и жизнеобеспечения города Игоря Терехова.

Читайте такжеВ Сумах защитные укрытия способны принять лишь около 10% жителей городаПо его словам, в городе 358 укрытий, которые расположены в подвальных помещениях, о готовности 90% из них доложили сотрудники ГТУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Терехов подчеркнул, что работа по подготовке укрытий продолжается и будет завершена в течение двух месяцев.