В Харькове 90% укрытий готовы к эксплуатации - горсовет
21:43, 11 февраля 2015Общество
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В Харькове 90% укрытий очищены и подготовлены на случай чрезвычайных ситуаций.
В Харькове отчитались о 90% готовых укрытий / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам развития и жизнеобеспечения города Игоря Терехова.
Читайте такжеВ Сумах защитные укрытия способны принять лишь около 10% жителей городаПо его словам, в городе 358 укрытий, которые расположены в подвальных помещениях, о готовности 90% из них доложили сотрудники ГТУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Терехов подчеркнул, что работа по подготовке укрытий продолжается и будет завершена в течение двух месяцев.
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