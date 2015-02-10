Савченко может прекратить голодать, если ее доставят хотя бы в Посольство Украины - депутат

Об этом УНИАН сказал народный депутат Верховной Рады Украины Иван Крулько перед Бассманним судом Москвы, где сегодня рассматривается дело о продлении ареста Савченко.

"Мы поддерживаем Надю Савченко и очень за нее переживаем, сегодня 60-й день ее голодовки. Такое выдержать очень трудно. Мы надеемся, что абсолютно незаконный арест Савченко будет изменен хотя бы в виде меры пресечения", - сказал Крулько.

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"Надежда четко сказала, что начнет принимать пищу, когда будет на территории Украины, это может быть Посольство Украины здесь, в Москве", - подчеркнул он.

По его словам, мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы Савченко отпустили, тем более, что есть неоспоримые доказательства ее невиновности, причем, по закону РФ и Украины. Это необходимо, чтобы сохранить ей жизнь.

Причем Крулько убежден, что решение в отношении Савченко принимается не в суде, а в Кремле, и зависит от переговоров, которые происходят на самом высоком уровне.

В свою очередь, народный депутат Украины Андрей Шевченко отметил, что поддержать Савченко в Москву прибыли 7 народных депутатов Верховной Рады Украины разных созывов.

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"Это прежде всего моральная поддержка. Надя должна знать, что за ней стоит вся страна и весь цивилизованный мир", - подчеркнул он.

Шевченко убежден, что от хода дела Савченко зависит отношение Украины и граждан Украины к РФ и россиянам.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу содержат в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

Сегодня, 10 февраля 2015 года, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания Савченко под стражей.